Polizei Düren

POL-DN: Drei Sicherstellungen nach Kontrolle

Düren (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 56 in der Nacht zu Mittwoch deckten Polizeibeamte mehrere Verstöße auf.

Gegen 01:45 Uhr wurde auf der Bundesstraße 56 in Höhe Birkesdorf ein Pkw zu einer polizeilichen Kontrolle angehalten. Am Steuer des Wagens saß ein 25 Jahre alter Mann aus Titz, gegen den später eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen die Zulassungs- und Versicherungspflicht gefertigt wurde. Denn das Kennzeichen, das an dem Wagen montiert war, gehörte eigentlich zu einem anderen Fahrzeug. Der Wagen selbst war nicht zugelassen und auch nicht versichert.

Bei einer Durchsuchung des Innenraums fanden die Beamten einen ausziehbaren Schlagstock. Dieser gehörte dem 45-jährigen Beifahrer aus Niederzier. Da ein solcher Teleskopschlagstock nicht ohne weiteres mitgeführt werden darf, lag ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Die Kennzeichenschilder, das Fahrzeug und der Schlagstock wurden schließlich sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell