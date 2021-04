Polizei Düren

POL-DN: Besitzer von Schlüsselbund gesucht

Kreis Düren / Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Ladendieb wurde ein Schlüsselbund gefunden. Die Polizei sucht den Besitzer oder die Besitzerin.

Bei dem Beschuldigten eines Ladendiebstahls in Bergheim wurde unter anderem ein Schlüsselbund gefunden. Da der Mann keine brauchbaren Angaben zur Herkunft der Schlüssel machen kann, bittet die Polizei um Hinweise. Vom 14.03.2021 bis zum 28.03.2021 befand sich der Beschuldigte in der LVR-Klinik in Düren. Der Schlüssel kann vor oder nach dieser Zeit im Rhein-Erft-Kreis oder im Kreis Düren entwendet worden sein.

Hinweise zur Herkunft des Schlüsselbundes nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-8517 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell