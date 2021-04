Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Bereits am Sonntag, 18.04.2021, wurde ein Mann in der Wernerstraße von vier Unbekannten zusammengeschlagen, nachdem er in der Kölnstraße zuvor Geld abgehoben hatte.

Gegen 21:15 Uhr ging der Mann die Wernerstraße entlang, die von Mauern gesäumt ist, hinter denen sich offenbar die Täter versteckten. Der Geschädigte, ein 38-jähriger aus Düren, sah noch, wie ein Mann ihm mit einem Gegenstand auf dem Kopf schlug. Dann fiel er zu Boden. Drei weitere Männer traten seinen Angaben nach dann in Richtung seines Kopfes, trafen aber nicht. Das Opfer konnte sich aufrichten und davon laufen, woraufhin die vier Unbekannten in Richtung Konrad-Adenauer-Park flüchteten. Der Dürener war von dem Überfall so überrumpelt, dass er erst Zuhause die Polizei verständigte. Den Angreifer, der ihm auf den Kopf schlug, beschreibt er als etwa 27-28 Jahre alt. Er trug einen schwarz-weißen Jogginganzug und hatte eher dunkle Haare. Er trug zudem eine Maske.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-8535 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell