Polizei Düren

POL-DN: 45-Jähriger beschäftigt die Polizei

Jülich (ots)

Im Laufe des Montagabends lieferte ein Mann der Polizei mehrere Anlässe, sich mit ihm zu befassen. Letztlich verbrachte er die Nacht zu Dienstag in einer Gewahrsamszelle.

Zunächst hatte er gegen 21:45 Uhr aus dem Garten eines Hauses an der Bahnhofstraße ein Fahrrad entwendet, dieses an einer nahe gelegenen Bushaltestelle abgestellt und anschließend an der Haustür des besagten Wohnhauses randaliert, bis die Bewohnerin öffnete. Hiernach entfernte sich der Mann, um kurz darauf auf einem Grundstück eines Wohnhauses an der Dr.-Weyer-Straße aufzufallen. Zeugen vermuteten, er wolle dort einbrechen, und informierten die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest, bei dem es sich um einen 45-Jährigen, derzeit wohnhaft in Titz, handelte. Der des Fahrraddiebstahls Beschuldigte stand augenscheinlich derart unter dem Einfluss von Alkohol, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort allerdings randalierte er im Laufe seines Aufenthalts, so dass die Beamten ihn dort wieder abholten. Nach einer entsprechenden ärztlichen Untersuchung verbrachte der 45-Jährige die Nacht bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Dort wurde er am Dienstagmorgen entlassen. Eigenen Angaben zufolge konnte er sich nicht mehr an die Vorkommnisse des Vorabends erinnern.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell