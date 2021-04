Polizei Düren

POL-DN: Seniorin betrogen

Inden (ots)

Eine Seniorin aus Inden wurde in den vergangenen Tagen Opfer von Kriminellen. Ans Licht kam die Sache, weil einer Angestellten eines Supermarktes die Einkäufe der alten Dame merkwürdig vorkamen.

Am Montagmittag stutzte eine aufmerksame Kassiererin eines Supermarkts in Inden, als eine betagte Kundin google-Play-Karten im Wert von mehreren hundert Euro kaufte. Die Polizei wurde informiert, und Beamte suchten die Kundin auf. Es stellte sich heraus, dass die Dame bereits wenige Tage zuvor einen Anruf erhalten hatte, bei dem ihr eine unbekannte Frau einen Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht stellte. Um an diesen Gewinn zu gelangen, sollte die Seniorin Gutscheinkarten kaufen und die Gutscheincodes telefonisch an die Anruferin übermitteln. Die Seniorin tat wie von ihr verlangt, und die Betrüger wiederholten die Prozedur mit ihrem nichtsahnenden Opfer noch mehrere Male. Der Seniorin entstand dabei insgesamt ein vierstelliger Schaden, bis dem Treiben dank der aufmerksamen Zeugin ein Ende bereitet wurde.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige, klärte das Opfer über die Betrugsmasche auf und bittet Angehörige älterer Mitmenschen, dies ebenfalls zu tun. Sprechen Sie über die dreiste Vorgehensweise von Betrügern und bringen Sie erfolgte Taten zur Anzeige.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell