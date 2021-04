Polizei Düren

POL-DN: In U-Haft: Drogendealer erneut festgenommen

Düren (ots)

Bereits am 13.04.2021 wurden mutmaßliche Drogendealer in der Alten Jülicher Straße festgenommen. Aufgrund der geringen Drogenmenge, die bei ihnen gefunden wurde, wurden sie zunächst entlassen. Nun kommen sie nach erneuter Festnahme in Untersuchungshaft.

Am gestrigen Montag gegen 12:00 Uhr trafen Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf einen Mann der angab, in der Alten Jülicher Straße Betäubungsmittel gekauft zu haben. Daraufhin begaben sich die Beamten zur genannten Adresse. Dort trafen sie auf die mutmaßlichen Drogendealer, die bereits am 13.04.2021 festgenommen worden waren. Bei den beiden handelt es sich um 31 und 28 Jahre alte Männer mit albanischen Wurzeln. Neben größeren Mengen Kokain, Marihuana und Bargeld wurden dieses Mal auch Waffen gefunden, sodass neben dem Vorwurf des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt wurde.

Die beiden Beschuldigten wurden im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell