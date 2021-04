Polizei Düren

POL-DN: Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Kreuzau (ots)

Wieder einmal gelang es Betrügern, eine Seniorin hinters Licht zu führen. Glücklicherweise wurde ein finanzieller Schaden durch aufmerksame Bankangestellte verhindert.

Eine Seniorin aus Kreuzau erschien am Dienstagmorgen in der Filiale ihrer Bank und erklärte, einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abheben zu wollen. Den Mitarbeitern kam dies merkwürdig vor. Im Gespräch mit der Kundin erfuhren sie, dass ein Anrufer die alte Dame zum Abheben des Geldes aufgefordert hatte.

Die Bankmitarbeiter informierten die Polizei, die nun in einem Fall eines versuchten Betrugs ermittelt. Ein Unbekannter hatte die Seniorin mehrmals angerufen, sich als Polizist ausgegeben und von Einbrechern erzählt. Angeblich stünde ein Einbruch in die Bankfiliale bevor, und um einem finanziellen Schaden zu entgehen, sollte die Angerufene Geld von ihrem Konto abheben. Wie die Täter später an das Bargeld gelangen wollten - möglicherweise durch eine direkte Übergabe oder einen Einbruch - ist derzeit Gegenstad der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell