POL-KA: (KA) Ettlingen - Unter Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstand.

Der 68-Jährige befuhr mit seinem Suzuki gegen 00:05 Uhr die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Norden und verließ diese an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Richtung Karlsruhe. In der Folge geriet der Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung an der Kreuzung zur Bundesstraße 3 von der rechten Abbiegespur nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Fahrzeug den neben ihm fahrenden Ford eines 27-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme ergab sich beim Verursacher der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb der Mann zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

