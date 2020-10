Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gochsheim wurde am Samstagmorgen eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 9:45 Uhr auf der Kreisstraße 3506 unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 554 missachtete sie den bevorrechtigten VW einer 37-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die 37-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

