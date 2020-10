Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (372/2020) Nach Überfall auf Supermarkt in Barbis - 2 Tatverdächtige festgenommen - Haftrichter erlässt U-Haftbefehl

Göttingen (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung (369/2020)

GÖTTINGEN (mb) - Im Zuge der Ermittlungen nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Barbis konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die beiden 54 und 21 Jahre alten Männer wurden am Montag (12.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Dieser erließ gegen beide U-Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Die beiden mutmaßlichen Räuber wurden im Anschluss in getrennte JVA'en gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

