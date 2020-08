Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Streitigkeiten zwischen Bewohner einer Asylunterkunft und dem Sicherheitspersonal; 15 Streifen im Einsatz

Schwetzingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, kam es zu einer zunächst verbalen, später auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal einer Asylunterkunft in der Friedrichsfelder Landstraße und einem 27-jährigen Bewohner. In der Folge solidarisierten sich immer mehr Bewohner mit dem 27-Jährigen, sodass die Situation zu eskalieren drohte. Insgesamt 15 Streifenwagenbesatzungen wurden zur Einrichtung beordert, um die Situation zu deeskalieren. Gespräche mit dem Wortführer der Bewohner zeigten Erfolg und die Lage beruhigte sich bis gegen Mitternacht zusehends. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

