Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Kassenautomat in Parkhaus aufgebrochen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Unbekannter einen Kassenautomaten im Zugangsbereich eines Parkhauses in der Pfluggasse auf und entwendet daraus Bargeld. Dabei wurde der Kassenautomat beschädigt. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell