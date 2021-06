Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahren unter Alkoholeinfluss

Achern (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde am Mittwoch einem Roller-Fahrer zum Verhängnis. Der 35-Jährige wurde gegen 3.15 Uhr in der Straße "Am Achernsee" einer genaueren Überprüfung unterzogen. Nach einem durchgeführten positivem Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Mann hatte sein Zweirad mit fast zwei Promille gesteuert. Bei den Ermittlungen wurde überdies bekannt, dass er nicht zum ersten Mal unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehrs sowie der Entzug des Führerscheins.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell