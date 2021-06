Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei nimmt 51-Jährigen in Gewahrsam

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In Nacht zum 24.06.2021 nahm die Polizei einen 51-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem dieser in der Kardinal-Bertram-Straße herumbrüllte, die Nachtruhe störte und anschließend Polizeikräften gegenüber aggressiv auftrat und diese massiv beleidigte.

Gegen 23:30 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis ein, wonach eine männliche Person auf der Straße herumbrüllen und Passanten anpöbeln sollte. Wenige Minuten später trafen die eingesetzten Beamten auf einen 51-jährigen Hildesheimer, der unter Alkoholeinfluss stand und lauthals seinen Unmut über Menschen mit Migrationshintergrund und der Polizei zum Ausdruck brachte.

Alle Versuche den Mann zu beruhigen, zeigten keine Wirkung. Stattdessen überzog er die Beamten fortlaufend und in aggressiver Art und Weise mit diversen Beleidigungen.

Das Geschehen wurde durch zahlreiche Anwohner wahrgenommen.

Letztendlich wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Sein Missfallen darüber brachte er zum Ausdruck, indem er von innen heftig gegen die Türen des Transportfahrzeugs trat, weiterhin Beleidigungen ausstieß und versuchte, die Beamten anzuspucken. Um dies zu unterbinden wurden Zwangsmaßnahmen erforderlich, bei denen der Mann leicht verletzt wurde. Nach einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus verbrachte der 51-jährige den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung und Beleidigung gegen den Mann ein.

