Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Versuchter Diebstahl in Kirche

Geldkassette beschädigt

Kranenburg (ots)

Am Samstag (13. Februar 2021) in der Zeit zwischen 08:30 und 20:00 Uhr haben unbekannte Täter versucht, eine Geldkassette in einer Kirche an der Krumme[n] Straße aufzubrechen. Die Kasse hängt im Vorraum der Kirche und ist als Opferstock für das Kleingeld zur Bezahlung der Kerzen vorgesehen. Ob es den Tätern gelang, Geld zu erbeuten, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell