Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Freitag (12. Februar 2021) gegen 13.40 Uhr auf der Rheinbrücke Emmerich. Auf der Brücke kamen sich zwei LKW entgegen, als es zu Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Der aus Richtung Kleve kommende LKW fuhr nach dem Unfall in Richtung Niederlande weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem LKW soll es sich um eine rote Zugmaschine mit Sattelauflieger gehandelt haben. Hinweise zum verdächtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Emmerich 02822 7830. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell