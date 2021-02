Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Weiße Mercedes E-Klasse beschädigt

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen (15. Februar 2021) beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine weiße Mercedes E-Klasse, die auf einem Parkplatz an der Straße Böllenstege abgestellt war. Vermutlich hat ein daneben ein- oder ausparkender Wagen den Mercedes hinten rechts an Kotflügel, Stoßfänger und Scheinwerfer touchiert. Danach entfernte sich der Verursacher jedoch, ohne seine Personalien anzugeben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

