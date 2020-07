Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung durch Feuer

Goslar (ots)

Braunlage. Am Mittwoch, den 22.07.2020 kam es aus bislang unbekannten Gründen in der Marktstraße, Höhe Hausnummer 8, zu einem Brand eines Altpapier-Container. Dieser wurde durch einen Anwohner um 00:35 Uhr festgestellt und per Notruf gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der 05520 - 93 26 0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Suchalla-Schulz, PKin

