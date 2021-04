Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16. April 2021, kam es zwischen 12:55 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Rheinstraße in Wardenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Während der 31-jährige Geschädigte aus der Gemeinde Wardenburg im Geschäft einkaufte, kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz gegen die Stoßstange am Heck seines schwarzen Pkw Ssangyong.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter der Telefonnummer 04407-716350 in Verbindung zu setzen.

