Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen- Spiegel kollidieren

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Rössing -(jb) Zu einer seitlichen Kollision kam es am Mittwoch gg. 15:55 Uhr auf der Strecke zwischen Emmerke und Rössing. In einer leichten Rechtskurve, kurz nach der Clausstr. in Richtung Kreisel, kam aus unbekannten Gründen ein grauer Ford Transit auf die Gegenfahrspur. Es folgte eine Spiegelkollision mit dem auf der Gegenspur fahrenden 32- jährigen Transportfahrer aus Zittau. Der Transit-Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtenden Unfallfahrer geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel. : 05066/9850.

