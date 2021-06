Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) Eine leicht verletzte Beifahrerin und drei beschädigte Autos war das Ergebnis eines Auffahrunfalls am 23.06.21 gg. 11.30 Uhr in Algermissen. Nach Angaben der Beteiligten befuhren eine 48-jährige Passat- Fahrerin, ein 73-jähriger Mercedes Fahrer und ein 22-jähriger Golf-Fahrer hintereinander die Hildesheimer Straße in Algermissen. Die ersten beiden Fahrzeuge wollten nach links in die Kolpingstraße einbiegen und verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Der Golffahrer übersah dies, da er zu diesem Zeitpunkt abgelenkt war, fuhr auf und schob beide Fahrzeug zusammen. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Beifahrerin des Mercedesfahrers verletzte sich zusätzlich durch den Unfall leicht. Sie benötigte jedoch keine Erstversorgung.

