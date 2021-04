Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Str. / Subecksweg.Zeit:Mi. 07.04.2021, gegen 12:00 Uhr. Eine 65-Jährige Mercedes-Fahrerin aus Bad Gandersheim befuhr den Subecksweg in Richtung Holzmindener Straße und beabsichtigte, in diese nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beachtete sie jedoch nicht die Vorfahrt eines 24- Jährigen VW-Fahrer aus Einbeck und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand an beiden Fzg. leichter Sachschaden in Gesamthöhe von 600.-Euro und es wurde ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsverletzung gegen die Verursacherin eingeleitet.

