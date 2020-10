Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Altreifen in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bernardstraße in Lingen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 15 Uhr ein Behälter mit Altreifen auf dem Grundstück eines Fahrradhändlers in Brand. Eine angrenzende Halle sowie eine Hecke wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Bei ersten Löschversuchen atmete ein Mitarbeiter Rauchgas ein. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Lingen konnte das Feuer zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell