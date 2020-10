Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Werkzeug gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht zum 16. Oktober kam es in der Richard-Uhle-Straße sowie am Willy-Brand-Ring in Lingen zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu gleich drei Firmentransportern. Sie entwendeten zahlreiche Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

