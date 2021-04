Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Gemarkung Orxhausen, Bundesstr. 64. Zeit: Mi. 07.04.2021, gegen 09:10 Uhr. Ein Peugeot Fahrer aus Kneiflingen befuhr die Bundestr. 64 , OT Orxhausen, in Richtung Bad Gandersheim und er erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Reh verendete am Unfallort und es wurde waidgerecht vom zuständigen Jagdberechtigten entsorgt. Am Peugeot entstand leichter Frontsachschaden in Höhe von 500.-Euro.

