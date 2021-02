Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung- Hauswand mit Farbe beschmiert

Langenfeld (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 14.02.2021 auf Montag, den 15.02.2021, kam es in der Ortslage Langenfeld, in der Straße Auf der Horst zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einer Hauswand. Die bislang unbekannten Täter haben hierdurch einen nicht unerheblichen Schaden verursacht.

Zeugen oder Personen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Opfer ähnlicher Straftaten wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell