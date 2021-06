Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Barnten (TK) Am 25.06.2021, gegen 14.15 Uhr, kam es auf der L 410 zwischen Barnten und Giften zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die 52-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Citroen die L 410 aus Richtung Rössing in Richtung Giften. In einer langgezogenen Linkskurve hinter der Schnellbahntrasse kam ihr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Dacia entgegen. Nach Zeugenaussagen kam der 42-Jährige nach links von seinem Fahrstreifen ab und streifte den PKW der 52-Jährigen, der sich dadurch um 180 Grad drehte und am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro. Die 42-Jährige wurde zwecks ärztlicher Behandlung mit einem RTW einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell