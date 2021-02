Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, Pkw kollidiert mit Gegenverkehr

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundesstraße 3, Höhe Zubringer Dassel Freitag, 12.02.2021, 13.37 Uhr

Einbeck, bit

Eine 62-jährige PKW-Führerin aus einem Einbecker Ortsteil befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 3 aus Richtung Alfeld kommend in Rtg. Northeim und wollte an der Abfahrt Hansestraße die Bundestr.3 verlassen. Beim Linksabbiegen übersah sie ein entgegenkommendes, in Rtg. Alfeld fahrendes Taxi eines Göttinger Taxiunternehmens. Es kam noch auf der Bundesstraße zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde der Fahrgast des Taxis leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell