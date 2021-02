Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler in Hardegsen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Sperberweg; Mittwoch, 10.02.2021, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 11.02.2021, 06:45 Uhr

HARDEGSEN (TH) In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, ist es in dem Sperberweg in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren auf einem Parkplatz mit dem Pkw der 53-jähr. Geschädigten zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 500, --- Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 bei der Northeimer Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell