Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201026 - 1102 Frankfurt-Nied: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots)

(fue) Bei einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Landstraße am Sonntag, den 25. Oktober 2020, gegen 23.05 Uhr, fiel Beamten des 16. Polizeirevieres ein 25-jähriger Mann auf. Offensichtlich stand der Fahrer des Mini unter Drogeneinfluss, was durch einen Urin-Vortest bestätigt wurde. Während der Maßnahmen trat noch ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg an die Kontrollstelle heran und begann, auf die Beamten verbal einzuwirken. Er forderte sie in aggressiver Weise auf, den 25-Jährigen gehen zu lassen und schloss seinen Vortrag mit den Worten "Halts Maul, Arschloch!". Noch während die Beamten Verstärkung anforderten, stieg der 47-Jährige in ein hinzugekommenes Fahrzeug und fuhr davon. Der Verstärkung gelang es jedoch, den Wagen anzuhalten und den 47-Jährigen zur Dienststelle zu verbringen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Fertigung einer Anzeige wegen Beleidigung wurde der Mann entlassen. In dem Pkw des 25-jährigen Frankfurters konnten, versteckt in diversen Fächern, 10,3 Gramm Heroin und 3,8 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Das von dem 25-jährigen geführte Auto, sein Bargeld in Höhe von rund 110 EUR sowie seine neun Mobiltelefone wurden ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich Besitz und Handel von Betäubungsmitteln dauern an.

