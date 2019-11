Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Leerstehendes Haus ausgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, wurde der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Bruchstraße gemeldet. An dem Gebäude entstand erheblicher Schaden. Es wurde niemand verletzt. Angaben zur Brandursache können bislang noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

