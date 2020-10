Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201025 - 1101 Frankfurt-Fechenheim: Flucht vor Polizeikontrolle

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 24. Oktober 2020, gegen 03.45 Uhr, näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf einer Kontrollstelle, die sich auf der Hanauer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 360, in stadtauswärtiger Richtung befand.

Nach wenigen Worten mit einem Beamten beschleunigte der 19-Jährige seinen Wagen und durchfuhr die Kontrollstelle.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h versuchte der junge Fahrer, der Polizei zu entkommen. An der Kreuzung Hanauer Landstraße/Alt-Fechenheim bog der Fahrer des VW Golf nach rechts in die Straße Alt-Fechenheim ab, verlor die Kontrolle über den Wagen und kollidierte dabei mit einem weiteren Golf und einem Tesla. Das Fluchtfahrzeug blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Fahrer und Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst der Beifahrer festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde auf dem Revier in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 05.10 Uhr, erschien der Fahrer selbstständig auf dem 18. Revier. Der 19-Jährige gab an, keinen Führerschein zu besitzen und aus diesem Grund geflohen zu sein. Das Fahrzeug führte er ohne Kenntnis des Fahrzeugeigentümers, dem er den Schlüssel hierzu bei einem gemeinsamen Fernsehabend entwendet hatte.

