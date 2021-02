Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht vor dem Northeimer Rathaus

Northeim (ots)

37154 Northeim, Scharnhorstplatz, Parkplatz vor dem Rathaus; Mittwoch, 10.02.2021, 06:00 Uhr bis 11:30 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Mittwochvormittag ist es auf dem Parkplatz vor dem Northeimer Rathaus zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

In der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:30 Uhr hatte eine 63-jähr. Frau aus Moringen ihren Pkw auf dem Parkplatz vor dem Rathaus abgestellt. Als sie später an ihrer Wohnanschrift den Pkw wieder abstellte, war eine Beschädigung an dem Kotflügel vorhanden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw der 63-jähr. Geschädigten kollidiert und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 an die Polizei Northeim.

