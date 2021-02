Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Anhänger entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, In der Trift, Mittwoch, 10.02.21, 18.00 Uhr - Donnerstag, 11.02.21, 09.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In der Zeit von Mittwoch, 10.02.21, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 11.02.21, 09.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen, in Kalefeld, In der Trift abgestellten Kfz-Anhänger der Marke Blyss. Der Anhänger war mit einem Maulschloss gesichert. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500,- EUR Zeugen, die in dem Tatzeitraum, im Bereich der Straße In der Trift verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

