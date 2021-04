Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei schwere Motorradunfälle innerhalb von 15 Minuten

Bad Münstereifel-Schönau (ots)

Ein 70-Jähriger aus Wachtberg befuhr am Mittwoch um 15.10 Uhr die Landstraße 165 bei Bad Münstereifel-Schönau und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den von hinten in gleiche Richtung fahrenden 61-Jährigen aus Bad Münstereifel. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Krädern. Beide Kradfahrer verletzten sich schwer.

Eine Viertelstunde später kam es auf der Kreisstraße 45 bei Mechernich-Weiler am Berge zu einem zweiten Unfall: Ein 77-Jähriger aus Bergheim fuhr als Vorletzter einer Motorradgruppe aus Richtung Eschweiler kommend in Fahrtrichtung Weiler am Berge.

In einer Rechtskurve lief dem Mann nach eigenen Angaben eine zuvor aufgetragene Sonnencreme in die Augen. Der Bergheimer musste die Augen kurzzeitig schließen und verlor dabei die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell