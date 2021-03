Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegaler Anbau von Betäubungsmitteln

Schleiden-Gemünd (ots)

Marihuanageruch sorgte für einen Einsatz am Dienstagabend (19.40 Uhr) in der Dreiborner Straße in einem Mehrfamilienhaus.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen auf einen 19-Jährigen aus dem Schleidener Stadtgebiet. Auf Befragen bittet dieser die einschreitenden Beamten in seine Wohnung.

Hier wurden diverse

Marihuanapflanzen, die der junge Mann anbaute, sowie diverse Amphetamine festgestellt.

Weiterhin besteht aufgrund diverser Aufzeichnungen sowie der Verpackungsweise von festgestelltem Betäubungsmittel der Verdacht des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

