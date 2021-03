Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dreister Fahrrad-Dieb scheiterte

Euskirchen (ots)

In der heutigen Nacht zu Mittwoch (1 Uhr) versuchte ein Mann (32) aus Swisttal mehrere Fahrräder am Bahnhof zu entwenden. Dies scheiterte jedoch sowohl an der Sicherung mancher Räder, als auch an dem Zustand eines Fahrrads. Den Polizeibeamten gab der Mann an, dass er am Bahnhof sei, weil er auf einen Bus gewartet habe. Es fahre aber um diese Zeit kein Bus mehr. Daher sei er zu den Fahrrädern gegangen, um sich dort ein Fortbewegungsmittel zu "besorgen". Der Mann war alkoholisier (0,8 Promille) und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen.

