Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

53881 Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots)

Bei Kleinbüllesheim auf der Landstraße 210 ereignete sich am Dienstag Nachmittag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis tödlich verletzt wurde. Ein 21-jähriger Mann aus Mechernich wollte mit seinem Pkw die Landstraße bei Kleinbüllesheim queren und mißachtete hierbei die Vorfahrt von zwei Motorradfahrern, die sich dem Kreuzungsbereich näherten. Im Kreuzungsbereich prallte der 64-jährige Mann mit seinem Motorrad gegen die Fahrzeugseite des Pkw und verstarb trotz aller Bemühungen eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Der zweite Motorradfahrer, ein 62-jähriger Mann ebenfalls aus dem Rhein-Erft-Kreis und Begleiter des 64-jährigen, touchierte mit seinem Motorrad den Pkw, stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war bis 20.30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

