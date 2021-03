Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Brand am Forsthaus - Suche nach zwei Jugendlichen

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am Sonntag, 7. März 2021 hat in Kirchheim im Bereich des Forsthauses Steinbach ein Audi A4-Kombi in schwarz gebrannt.

Durch die Kriminalpolizei Euskirchen konnte ermittelt werden, dass der Pkw vorsätzlich entzündet wurde.

Der Brand wurde nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis durch zwei Jugendliche, die mit Fahrrädern unterwegs waren, dem Bewohner des Forsthauses gemeldet, der im Anschluss den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen konnte.

Da aufgrund der Gesamtumstände davon auszugehen ist, dass die beiden Jugendlichen, die bislang nicht identifiziert werden konnten, sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen machen können, sucht die Polizei Euskirchen nun nach den beiden Jugendlichen.

Sofern sich weitere Zeugen finden, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, sind auch diese aufgerufen, sich zu melden.

Hinweise werden telefonisch erbeten an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell