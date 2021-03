Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz-Gonsenheim (ots)

Mittwoch, 24.02.2021, 12:00 Uhr

Am Mittwochmittag wurde eine 82-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Mann klingelte an ihrer Haustür und gab an, dass er die Lüftungen in der Wohnung im Auftrag der Hausverwaltung überprüfen müsse. Nach den angeblichen Vermessungen in verschiedenen Räumen verließ der Mann die Wohnung. Später stellte die 82-Jährige fest, dass aus einer Geldkassette im Schlafzimmer Bargeld im dreistelligen Bereich sowie Goldschmuck entwendet wurde.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 170-175 cm groß - schlank - kurze mittelblonde Haare - 40-45 Jahre - gepflegtes Äußeres - freundliches Auftreten - dunkle Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell