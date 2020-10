Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem PKW - Zeugenaufruf

Linz am Rhein (ots)

Am 20.10.2020 parkte die Geschädigte ihren PKW am Bahnhof Linz/Rhein an der Unterführung zur Straße "Am Sändchen". Im Zeitraum zwischen 11:30-18:30 zerkratzte ein unbekannter Täter die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Linz/Rhein unter der Rufnummer

02644 943-0

zu melden.

