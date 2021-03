Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand wegen defektem Kabel

Nettersheim-Tondorf (ots)

Am heutigen Montagmorgen (6.40 Uhr) kam es in einer Wohnung in der Straße Auf Aelenpesch zu einem Brandereignis durch ein defektes Kabel. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

