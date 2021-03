Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Windspiel abgebrochen, Mülleimer in Brand geraten

Zülpich (ots)

Bislang Unbekannte gelangten in der Zeit von Donnerstag (25.03., 17 Uhr) bis Freitag (26.03., 7 Uhr) ungehindert in den Innenhof des Museums am Andreas-Broicher-Platz.

Hier drehten/brachen sie ein Windspiel, das auf dem Brunnendach angeschweißt war, ab. Des Weiteren geriet im gleichen Bereich ein Mülleimer in Brand, der dadurch beschädigt wurde.

