Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto überschlagen

Stuttgart-MöhringenStuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall an der Sigmaringer Straße hat ein 54 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen (02.12.2020) schwere Verletzungen erlitten. Der 54-Jährige war gegen 08.15 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Degerloch in der Sigmaringer Straße unterwegs. Nachdem er die Bahngleise an der Haltestelle Sigmaringer Straße überquert hatte, fuhr er aus bislang noch unbekannten Gründen über mehrere Verkehrsinseln. Das Fahrzeug kollidierte mit einem dort befindlichen Findling, der durch den Zusammenstoß in Bewegung geriet und einen geparkten Hyundai beschädigte. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Mercedes und prallte gegen einen geparkten Mazda, der mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen, einem Renault und einem VW, zusammenstieß. Die alarmierte Feuerwehr befreite den eingeklemmten 54-Jährigen aus seinem Auto, Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell