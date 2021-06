Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mit 3,35 Promille auf der L 03 unterwegs

Upahl (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer informierte am gestrigen Abend gegen 18:15 Uhr die Grevesmühlener Polizei über einen vermeintlich alkoholisierten Verkehrsteilnehmer.

Dem 23-jährigen Zeugen war ein Audi, der in starken Schlangenlinien zwischen Rüting und Upahl vor ihm fuhr, aufgefallen. Nachdem der 23-Jährige die Polizei informiert hatte, folgte der dem Fahrzeug bis zu einem Tankstellengelände in Upahl. Weil die 61-jährige Audifahrerin augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, hinderte der Zeuge die Frau an der Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Führens von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgenommen.

Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell