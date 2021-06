Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Alkoholfahrten im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) In der Nacht vom 26.06 auf den 27.06. vielen der Polizei Hildesheim gleich drei E-Scooterfahrer auf, die alkoholisiert unterwegs waren.

Den Anfang machte ein 26-Jähriger Hildesheimer, der gegen 00:15 Uhr in der Marienburger Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Grund hierfür war die missbräuchliche Benutzung des Scooters durch zwei Personen.

Ein Freund des Mannes hatte sich kurzerhand mit auf den Scooter gestellt.

In der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,02 Promille festgestellt. Dies zieht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich.

Weiterhin kontrollierten die Beamten in der Von-Wintheim-Straße, gegen 02:00 Uhr in der Nacht, gleich zwei E-Scooter-Fahrer, die die Promillegrenzwerte für die Teilnahme am Straßenverkehr überschritten hatten. Bei einem 20-Jährigen Hildesheimer wurden 1,17 Promille und bei seinem Begleiter aus Wildeshausen gar 1,53 Promille gemessen.

Beiden wurde zur Gewährleistung eines beweissicheren Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine der beiden Männer beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hildesheim auf die Promillegrenzen hin, die bei der Teilnahme am Straßenverkehr gelten. Für Autofahrer liegt sie bei 0,5 Promille, bei Radfahrern bei 1,6 Promille.

Ein E-Scooter steht, rein rechtlich betrachtet, dem Auto gleich, sodass für diesen ebenfalls die 0,5 Promille Grenze gilt.

Am besten allerdings ist es, das Fahrzeug nach dem Genuss alkoholischer Getränke stehen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell