Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fahrzeugscheiben eingeworfen - 59 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (11.07.2020) einen 59 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Werbeartikel und Kleidung erbeutet zu haben. Ein 44 Jahre alter Zeuge beobachtete gegen 04.45 Uhr, wie der Tatverdächtige in der Schwarenbergstraße in einen VW Transporter, an dem die Seitenscheibe eingeschlagen war, einstieg und diesen offenbar durchsuchte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf, nachdem er den VW verlassen hatte, in der Bussenstraße fest. Die Beamten entdeckten in der Schwarenbergstraße einen Mercedes-Vito, an dem ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ersten Ermittlungen zufolge schlug der Tatverdächtige die Seitenscheibe des Vito mit einem Abwasserdeckel und die Scheibe des Transporters mit einem Hydrantendeckel ein. Aus dem Vito stahl er Werbeartikel von geringem Wert, aus dem Transporter erbeutete er Kleidungsstücke. Der tatverdächtige Deutsche, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Samstag dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

