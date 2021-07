Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einzelhandelsgeschäfte Mittwoch, 21.07.2021, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.07.2021, 03:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in zwei Einzelhandelsgeschäfte für Mobilfunk in der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel ein. Aus den Auslagen wurden jeweils mehrere Mobiltelefone entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es muss von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell