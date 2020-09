Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Anhänger landet in Hauswand

Lingenfeld (ots)

Am Morgen des 28.09.2020 befuhr ein 36-jähriger Traktorfahrer die Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Etwa 50m vor dem Bahnhof löste sich aufgrund eines technischen Defekts die Deichsel des Anhängers, wodurch dieser unkontrollierbar wurde und ungebremst in eine Hauswand fuhr. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/ 958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell