Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: rechtsüberholt und Unfallflucht begangen - Fahrer ermittelt

B9 Schwegenheim (ots)

Wie bereits am 26.09.2020 berichtet, ereignete sich am vergangenen Freitag auf der B9 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Durch aufmerksame Zeugen konnte dieser nun ermittelt werden. Um den Unfall zu vertuschen, besprühte der 23-jährige Täter aus dem Raum Ludwigshafen die frischen Schäden mit schwarzem Lack und zeigte bei der Polizei eine Sachbeschädigung zu seinem Nachteil an. Aufgrund der Spurenlage konnte er letztlich durch die Polizeibeamten überführt werden und gab sowohl die Verkehrsunfallflucht als auch den Täuschungsversuch zu. Er muss sich nun nicht nur wegen der Verkehrsstraftat, sondern auch wegen Vortäuschen von Straftaten verantworten. Dazu wird er der Mietwagenagentur den Schaden ersetzen müssen.

